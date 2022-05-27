Вячеслав Василевский прокомментировал сорвавшийся бой между Штырковым и Мохнаткиным

Российский боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на срыв поединка между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске.

«У них не было контракта? Это плохо, на честном слове не должно быть. Я, конечно, всегда контракт подписываю. Понятно, что контракт тоже не гарантирует ничего на 100%, потому что может быть суд, еще что-то. Все это может затянуться на долгие годы и закончиться ничем. Но все равно какую-то серьезность дело обретает, когда подписывается контракт. По крайней мере, у тебя есть документ, который подтверждает, что вы о чем-то договорились. А так кто-то может дать слово, потом забыть об этом. Зачем доводить до этого?» — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Ранее стало известно, что узбекско-туркменский боец Ислам Каримов станет соперником 32-летнего Мохнаткина.

На счету Мохнаткина в ММА — 14 побед, 5 поражений и 2 боя завершились вничью. У Каримова — 12 побед, 8 поражений и одна ничья.

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