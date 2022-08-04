Кормье похвалил Ковингтона: «Он отдыхает, играет в покер и зарабатывает деньги»

Кормье похвалил Ковингтона за то, что он скрывается от общественности

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что первый номер полусреднего веса Колби Ковингтон (17-3) поступает правильно, пытаясь скрыться от глаз общественности.

«Колби Ковингтон получил серьезные травмы в результате нападения Хорхе Масвидаля на него на улице, — сказал Кормье в эпизоде DC/RC Show. — Колби нужно держаться подальше от глаз общественности, и он это делает. При этом он зарабатывает деньги. Снимаю перед ним шляпу. Он делает то, что должен — отдыхает, играет в покер и зарабатывает деньги».

Ранее стало известно, что Ковингтон добрался до финала по покерному турниру. Он заработал около 50 тысяч долларов в покерном турнире Seminole Hard Rock Poker Showdown.

Ковингтон в последнем бою победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.