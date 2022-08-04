Вахитов признался, что ему было тяжело подготовиться к Перейре

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе россиянин Артем Вахитов признался, что ему было тяжело подготовиться к Алексу Перейре, так как у него очень нестандартная техника.

«Смотришь на него и не понимаешь, как он выигрывает, — сказал Вахитов в подкасте Григория Дрозда. — У него такая техника... Спарринг-партнеров подобрать похожих на него невозможно. Это такая своеобразная техника, не обучит ни один кикбоксер. Что-то от индейцев. К его технике очень сложно подготовиться».

Вахитов первый бой проиграл Перейре спорным раздельным решением судей, а второй бой уверенно победил единогласным решением судей. Оба боя состоялись в 2021 году.