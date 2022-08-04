Боб Арум ответил, подерется ли Фьюри с Усиком

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) подерется с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0), если тот побьет Энтони Джошуа (26-2) в реванше.

«Фьюри поставил на паузу свою карьеру. Давайте дождемся реванша Усика и Джошуа, — сказал Арум в интервью FightHype. — Уверен, что Фьюри захочет подраться с победителем этого боя вне зависимости от того, кто победит. Думаю, только после завоевания статуса абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Фьюри окончательно повесит перчатки на гвоздь. Вряд ли он уйдет, оставив незаконченное дело».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.