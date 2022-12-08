Блогер Святослав Коваленко поделился ожиданиями от поединка против бойца ММА Александра Емельяненко. Бой станет главным событием в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря.

«К Александру я отношусь уважительно, обращаюсь к нему всегда на «вы». Я в его сторону никогда ничего плохого не говорил, да и не смог бы. Он является легендой, которую я знал всегда с детства. Я его не вызывал, я не настаивал, чтобы этот бой был. Мне предложили, значит, увидели во мне интерес, что будет, если блогер подерется с Александром Емельяненко. Возможно, это такая альтернатива Западу, где Джейк Пол подрался с Андерсоном Сильвой. Почему бы не сделать то же самое здесь, в России, здесь есть такой блогер, который может побеждать», — цитирует Коваленко РЕН ТВ.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты». В со-главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский.