Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:20

Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Боец MMA Александр Емельяненко перед боем со Святославом Коваленко заявил, что умеет принимать поражение.

«Все умеют принимать поражение. Нет ни одного спортсмена за всю историю существования спорта, который бы не проигрывал. Я не беру профессиональную карьеру, перед ней есть любительская карьера. Вот он же, любитель, выступал, проигрывал. Все проигрывали когда-то. С каждым днем человек мудреет, умнеет от жизни и растет. Вот я больше чем уверен, что зритель, может, вспомнит себя год назад и скажет: «Какой я был глупый, сейчас я мудрый». А через год вспомнит и скажет: «Какой же я был дурак год назад, сейчас я помудрел. Постоянно мы растем, предела этому нет», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты». В со-главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1054544-emelianenko-rasskazal-kak-otnositsia-k-porazheniiu
Александр Емельяненко
ММА
1
0
Читайте также
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коваленко — об Александре Емельяненко: «Он является легендой, которую я знал всегда с детства»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости