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Мухаммад Мокаев сравнил себя с Джоном Джонсом

Давид Хачатрян
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22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) уверен, что только Джон Джонс (26-1) добился в свои 22 года того же, что и он. Об этом он написал в Twitter, отвечая на критику одного из пользователей.

— Я не думаю, что ты настоящий дагестанец. Ты не знаешь, как сделать себя известнее. Тебе нужно посмотреть историю Хабиба. Это пойдет тебе на пользу.

— Я не буду смотреть чью-либо историю. Ни с кем меня не сравнивай! Сравнивай с другими бойцами, когда им было 22 года! Кроме легендарного Джона Джонса нет бойцов, которые сделали бы то, что сделал я.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Джон Джонс
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