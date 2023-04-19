Блейдс рассказал, почему он самый сложный соперник для Джона Джонса

Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) уверен, что он сможет повалить экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Я самый трудный соперник для Джона. У меня есть габариты, борьба, атлетизм, скорость, подвижность, — сказал Блейдс MMA Fighting. — У меня есть все, что нужно, чтобы помериться силами с таким талантом, как Джон Джонс.

Я знаю, что у него есть размах, его руки длиннее, чем у меня. Мне придется найти способ войти в его радиус действия, возможно, мне придется использовать локти, возможно, мне придется войти в клинч, но я верю, что смогу повалить его. Я верю, что если я кого-нибудь повалю, то шансы будут в мою пользу.

Я думаю, что это был бы фантастический поединок, и я надеюсь, что он состоится. Сейчас я верю в это гораздо больше, чем полтора года назад. Он может легко выступать до 38 лет, а может и до 39. Он в той же возрастной категории, что и Леброн [Джеймс], Том Брэди, Рафаэль Надаль, т.е. те, кто выбивается из общего ряда. Он может бороться до тех пор, пока у него есть на это силы».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.