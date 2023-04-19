Янькова — об угрозах Бостанжи перед боем: «Меня это немножко умиляет»

Анастасия Янькова, известная также как Русская Валькирия, поделилась впечатлениями о своей сопернице Сюденюр Бостанжи перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Прежде всего, я никогда не заявляла о том, что закончила профессиональную карьеру. Мне хотелось попробовать себя в другом, понять, кто я еще помимо Анастасии Яньковой-бойца. Узнала, поняла. Но еще поняла, что очень скучала именно по профессиональному спорту, этому ощущению, когда ты тренируешься не просто для удовольствия, для себя, а когда тренируешься с конкретной целью. Это совсем другое, это заставляет тебя собраться, сконцентрироваться, заставляет чувствовать жизнь острее, чем в любое другое время», — приводит слова Яньковой РЕН ТВ.

32-летняя Янькова уверена: таких соперниц, как она, Бостанжи еще не встречала.

«На самом деле мне нравится, когда перед боем люди не боятся сказать что-то не совсем милое, где-то немножко разжечь, где-то добавить хайпа. Это здорово. Поэтому молодец, что она не боится высказывать — может, свое мнение или просто пытается вывести меня на какие-то эмоции. Меня это немножко умиляет. Я думаю что-то такое: девочка, малышка, молодец, ты газуешь — это здорово, это смело, но ты никогда не встречалась с такими соперницами, как я», — сказала она.

Сражение Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным боем вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. В соглавном поединке сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Кроме того, зрители увидят сражение Геннадия Макаряна и Вадима Апсита.