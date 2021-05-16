Бенеил Дариуш: «Зачем мне было драться с Тони в стойке?»

Боец легкого веса UFC Бенеил Дариуш поделился эмоциями после победы над Тони Фергюсоном.

«Я нисколько не был зол на Тони после этой пресс-конференции и трештока. Понимаю горечь, его расстройство - у него была самая длинная победная серия в истории легкого веса, и он так и не подрался за титул. Это очень грустно. Он провел безумную карьеру и заслужил очень многого, поэтому ничего страшного нет, если он захотел сказать что-то острое. Единственное - меня расстроили его слова о Джастине. Мы работали с ним еще когда он дрался в WSOF. Помню, я готовился к бою против Тьяго Мойзеса, и Джастин позвал меня к себе в зал. Тогда у меня были проблемы с деньгами. Джастин сходил в магазин и купил нам с женой пакет продуктов. А в спарринге мы грэпплили 10 минут, и он дал мне просто доминировать над ним. Я чувствовал, что он гораздо сильнее этого уровня, но вот так он хотел поднять мою уверенность перед боем с Мойзесом.

Почему я только боролся с Тони? Я начал бой агрессивно в стойке, хотел показать, что мне все равно, соперник с каким именем передо мной. Но чтобы быть чемпионом, ты должен придерживаться геймплана. Ты не можешь быть «Бонус-Бойцом», который дерется ради зрелищности. Я знал, что в грэпплинге и борьбе у меня будет огромное преимущество. И в конце первого раунда я уже почувствовал, как руки Тони забились, и я легко смогу бороть его. Так зачем мне лезть в стойку?

Болевой на ногу? Я слышал, как хрустнуло его колено, скорее всего, это разрыв крестов. У него исказилось лицо от боли, но потом он собрался и начал бить апкики. Я был шокирован, когда он не постучал. Зомби-режим. Я желаю ему всего наилучшего», - сказал Дариуш на послематчевой пресс-конференции UFC 262.

Дариуш победил Фергюсона единогласным решением в со-главном событии вечера UFC 262. Для ассирийца победа стала 7-й подряд в легком весе. Фергюсон проиграл третий бой кряду.