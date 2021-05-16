Оливейра ответил Макгрегору: «Сначала победи Порье, а потом я надеру тебе задницу»
Бразильский боец Чарльз Оливейра отреагировал на слова Конора Макгрегора, который поздравил его с победой над Майклом Чендлером.
«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Интересно, кто будет 12-м...» — написал ирландец в Twitter.
«Конор, лучше заботься о Порье, а потом мы все обсудим. Раз ты такой крутой, сначала победи Дастина, а потом приезжай в Бразилию, и я надеру тебе задницу! Это один из тех парней, которые очень любят болтать», — приводит слова Оливейры bjpenn.com.
Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/charles-oliveira-sends-a-warning-to-conor-mcgregor-following-title-win-at-ufc-262/
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