Майкл Чендлер: «Мне не стоило париться по поводу ударов в затылок, когда добивал Оливейру»

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чендлер прокомментировал исход боя против Чарльза Оливейры.

«Насколько я был близок к тому, чтобы добить его в первом раунде? Не знаю... Помню мысль в моей голове: «Боже мой, сейчас все и случится». Тупая мысль. Вместо того, чтобы думать - надо делать. Нужно было просто добивать его. Он делал эти уклоны головой странные, Бенсон Хендерсон тоже их делал... Они, в принципе, помогают. Чарльз показал стойкость.

Я еще сильно старался не бить его по затылку, хотя не стоило париться по этому поводу, потому что всем плевать. Никто при добивании не парится по этому поводу, и мне не стоило. Я был очень близок к тому, чтобы пояс оказался на мне. Слэм, когда он был у меня на спине? Тупая идея. Но зрелищная», - сказал Чендлер на послематчевой пресс-конференции UFC 262.

Чендлер проиграл Оливейре нокаутом во 2-м раунде. Бразилец стал новым чемпионом UFC в легком весе.