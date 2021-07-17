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Балаев прокомментировал бой Раисова и Махно

11:12
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Боец ММА Марат Балаев высказался о поединке между Юсуфом Раисовым и Алексеем Махно, который скандально завершился на турнире AMC Fight Nights 103.

«Раисов очень красивый бой провел, — сказал Балаев «СЭ». — Его руки прекрасно летели, и в целом хороший бой провел. В конце, конечно же, мне не понравилось, но Раисов хорошо себя проявил. Но я скажу, что мне очень сильно понравились связки Махно, которые он бил. Он очень хорошо бил по печени».

«Много чего можно говорить, но мы не знаем. Не сделал вес, ограничения в весе... Раисов свою работу сделал хорошо. Остальное, что там происходило, оно мне не нравится. И вообще то, что происходит, мне не нравится. Я бы пожелал лиге AMC Fight Nights, чтобы они круто выглядели — картинка, они, и чтобы претензий не было к ним никогда».

Раисов победил техническим нокаутом после того, как угловые Махно выбросили полотенце в знак сдачи. У Алексея был травмирован глаз. Бойцы встретились 15 июля в Сочи.

Балаев, тем временем, 16 июля в Сочи на турнире ACA 126 победил бразильца Жоао Луиса Ногейру судейским решением. Бой проходил в легком весе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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