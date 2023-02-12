Монсон: «Если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после победы Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Я согласен с решением судей. Но он одержал победу не тем способом, который я ожидал. Это два очень талантливых бойца, каждый из них очень силен. У каждого бойца была своя стратегия на поединок, они использовали свои шансы. Кто-то ожидал, что Махачев будет бороться весь бой. Но он был в стойке, бил. Если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим. Думаю, никто не может поспорить с решением судей. Волкановски был хорош, но недостаточно для победы», — сказал Монсон «СЭ».

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).