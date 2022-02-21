Андрей Корешков установил рекорд Bellator по числу побед в полусреднем весе

31-летний россиянин Андрей Корешков нокаутировал Ренкаунтри на 38-й секунде поединка на Bellator 274.

Турнир прошел 19 февраля на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (Коннектикут, США). Корешков выиграл 15-й поединок в полусреднем весе в Bellator — это рекорд в истории дивизиона, пишет MMA Junkie.

Также Корешков занимает третье место в истории дивизиона по количеству досрочных побед (8). По этому показателю его опережают бразилец Дуглас Лима (9) и англичанин Майкл Пэйдж (9). При этом по числу нокаутов в полусреднем весе Корешков не отстает от Лимы и Пейджа — у всех троих по 8 КО/ТКО.

Корешков (25-4) идет на победной серии из трех боев. 13 августа 2021 года он на турнире Bellator 264 единогласным решением судей одолел американца Сабаха Хомаси (15-10), а 23 февраля 2021 года на AMC Fight Nights Сочи болевым приемом (рычаг локтя) выиграл бразильца Адриано Родригеса (17-6).