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Сегодня, 11:25

Австралийский боец ММА получил ужасный перелом ноги во время боя. Видео

Боец ММА Джек Беккер получил перелом ноги во время боя
Давид Хачатрян
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Джек Беккер.
Фото Скриншот с YouTube

29-летний австралийский боец Джек Беккер (10-2) сломал ногу во время поединка с Айданом Агилерой (8-5) 29 мая на турнире Eternal MMA 66 в Перте, Австралия. Беккер, который защищал титул чемпиона в легком весе, получил перелом после нанесения лоу-кика в самом начале первого раунда.

Беккер шел на серии из трех побед, в то время как претендент, напротив, шел на серии из трех поражений. Последний поединок Агилера проиграл именно Беккеру 17 апреля 2021 года на Coastal Combat 9 единогласным решением судей.

ММА
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