Австралийский боец ММА получил ужасный перелом ноги во время боя. Видео

29-летний австралийский боец Джек Беккер (10-2) сломал ногу во время поединка с Айданом Агилерой (8-5) 29 мая на турнире Eternal MMA 66 в Перте, Австралия. Беккер, который защищал титул чемпиона в легком весе, получил перелом после нанесения лоу-кика в самом начале первого раунда.

Беккер шел на серии из трех побед, в то время как претендент, напротив, шел на серии из трех поражений. Последний поединок Агилера проиграл именно Беккеру 17 апреля 2021 года на Coastal Combat 9 единогласным решением судей.