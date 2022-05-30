Телохранитель рэпера Моргенштерна* подерется c «Тором» 10 июня на AMC Fight Nights

Телохранитель рэпера Моргенштерна* Азиз Аминович выступит 10 июня на турнире AMC Fight Nights 112 против одного из самых опытных бойцов в поп-ММА, обладателя рекорда по количеству проведенных поединков 2020 года на Punch CLUB — Егора Блашкевича по прозвищу «Тор». Турнир пройдет во дворце Ирины Винер-Усмановой в Москве, сообщает AMC Fight Nights в своих соцсетях.

Азиз Нуриллаев является телохранителем популярного рэпера Алишера Моргенштерна. Изначально он хотел провести бой против Михаила Кокляева из-за грубых высказываний Кокляева в адрес Моргенштерна.

Егор «Тор» Блашкевич является известным бойцом на голых кулаках. Блашкевич выступал на турнирах таких промоушенов, как Hardcore Fighting, Punch Club, Godzilla, USF. В своей бойцовской карьере встречался в поединках с такими соперниками, как Василий «Пельмень» Камоцкий, Денис «Папа» Вильданов, Андрей «Ушу мастер», Корней «Цепной пес» Тарасов, Макс «Топор» Щербаков.

* Моргенштерн признан иноагентом.