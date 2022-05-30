Хорхе Масвидаль обвинил Конора в употреблении стероидов

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) рассказал, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) употребляет стероиды, а также назвал его фальшивкой.

«Конор — фальшивка. Он знает, что я сильно бью и готов убивать, — приводит слова Масвидаля издание MMA Junkie. — Я не выхожу в клетку, чтобы обниматься. Я выложусь по максимуму, чтобы прикончить его. Я не крупный полусредневес, в то время как он вкалывает себе стероиды, но все еще остается маленьким мальчиком. Я хочу драться в полусреднем весе, и я не собираюсь никого ждать. Если Конор хочет драться, то путь будет готов к тому, что я разобью ему лицо. Если он не согласен на это, то дайте мне другого».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.