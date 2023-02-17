Австралийская комиссия единоборств отказалась начать расследование по делу Махачева

Австралийская комиссия единоборств отказалась начинать расследование по делу о возможном нарушении российского бойца Ислама Махачева антидопинговых правил.

Ранее россиянин подозревался в нелегальном использовании внутривенных капельниц перед титульным боем против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

«Австралийская комиссия единоборств не одобряет никаких форм мошенничества в индустрии спортивных единоборств. Комиссия имеет четкие кодексы и политику, которые согласуются со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и запрещают злоупотребление внутривенными капельницами. У Комиссии нет убедительных доказательств того, что какой-либо спортсмен на турнире UFC 284, проходившем в Перте, нарушил правила ВАДА или Комиссии. Комиссия не получала жалоб, касающихся какого-либо спортсмена на турнире UFC 284. Пока кто-нибудь не подаст жалобу или не появятся достоверные доказательства по данному случаю, комиссия не будет расследовать дело Махачева», — написано в заявлении организации.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля.