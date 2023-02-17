Спивак: «Покажу фото Хабибу и скажу: «Пошел по твоим стопам!»

Топовый тяжеловес UFC Сергей Спивак в интервью «СЭ» рассказал о первой встрече с Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты же в свое время с Хабибом пересекался в Молдавии и сделал совместное фото с ним. Но я не нашел фото на твоей странице в социальной сети. Почему не опубликовал?

— Если я ее найду... Знаешь, что я хотел? Когда встречу Хабиба, хотел показать ему эту фотку. Мол, Хабиб, я тебя встретил тогда... Расскажу как полностью все это происходило. Я пошел в тот день на тренировку, и кто-то подходит и говорит, что сегодня проходит чемпионат Европы по боевому самбо и то, что тут Хабиб и его команда. Я такой: «Ребят, я должен попасть на этот чемпионат Европы! После тренировки едем туда. Прям Хабиба хочу очень видеть. Просто вообще сильно!». Для меня он был вообще, как для ребенка... Очень-очень воодушевлял он меня. Ждал его с трибун, подбежал, чтобы сфоткаться. Очень много людей подошло. Я спросил: «Можно сфоткаться?», и он: «Конечно, можно!». Вот так сфоткались. Хочу, чтобы вот это фото было у меня на телефоне, найти, и уже при следующей встрече с Хабибом, сказать ему: «Смотри, ты вот приезжал. [Тут я маленький], и тоже по твоим стопам пошел. Смотрел тебя, как ты выступал в UFC и тоже мечтал туда попасть». Показать ему эту фотку, и то, что вот на сегодняшний день я в UFC, и тоже стараюсь пробиться и становиться лучше, побеждать.

У меня была вторая встреча с ним. Она была недолгая, мы просто пересеклись, поздоровались. Так, чтобы долго посидеть, фотку показать, — не было такого. Как раз перед моим боем было, кто-то [из его команды] дрался на одном турнире.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 5 февраля на турнире UFC в Вегасе, Спивак удушающим приемом в первом раунде победил Деррика Льюиса.

В настоящее время Спивак занимает 7-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.