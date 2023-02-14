Волкановски рассказал, что говорил Махачеву во время боя

Австралиец Алекс Волкановски рассказал о диалоге с россиянином Исламом Махачевым во время их боя на UFC 284 в Перте (Австралия).

«Это все, что у тебя есть? Ты просто пытаешься выжить. Ты просто держишься за свою жизнь», — цитирует Волкановски TheMMAHour.

Ранее Махачев рассказал, как он ответил на словесные выпады австралийца.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.