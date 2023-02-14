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Сегодня, 09:05

Волкановски рассказал, что говорил Махачеву во время боя

Руслан Минаев
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Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

Австралиец Алекс Волкановски рассказал о диалоге с россиянином Исламом Махачевым во время их боя на UFC 284 в Перте (Австралия).

«Это все, что у тебя есть? Ты просто пытаешься выжить. Ты просто держишься за свою жизнь», — цитирует Волкановски TheMMAHour.

Ранее Махачев рассказал, как он ответил на словесные выпады австралийца.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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