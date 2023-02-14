Артур Бетербиев: «Бивол только говорит и говорит, ничего больше»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что дальше разговоров об объединительном поединке с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) дело не заходит.

«Мне интересен бой [с Биволом], но они просто говорят об этом. Я, Гвоздик, Джо Смит тоже говорили об этом и сделали это, — сказал Бетербиев Обзор Press. — Мы объединительные бои сделали. А они просто говорят и говорят, больше ничего нет дальше.

Почему в моих интервью часто говорю о Биволе? У него просто кое-что есть, что мне нужно — четвертый пояс. Три у нас, один у него. Все знают, что мне еще один нужен".

Также Бетербиев сообщил, что ему не интересен поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2).

«Мне он не сильно интересен. Мне был он интересен, когда у него был пояс в моем весе, а когда у него нет пояса в моей категории, мне не сильно он интересен, — отметил Бетербиев. — Для меня всегда приоритетом были титулы, нежели деньги. Всегда можно заработать деньги, но не титул чемпиона».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).