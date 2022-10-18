Арман Царукян рассказал, почему бой Махачева и Оливейры может получиться скучным

26-летний российский легковес UFC Арман Царукян (18-3) предполагает, что Ислам Махачев (22-1) сильнее Чарльза Оливейры (33-8).

«Ты никогда не знаешь, что может произойти во время боя, — отметил Царукян в интервью The AllStar. — Но я думаю, что Ислам намного лучше. Его навыки лучше, у него хорошая стойка, хороший контроль в партере, и ему по силам удержать Чарльза на земле. Не думаю, что Чарльз сможет сделать болевой.

Мне кажется, что это будет скучный бой, потому что он (Махачев. Прим. «СЭ») проведет ему (Оливейре. — Прим. «СЭ») тейкдаун и будет удерживать на земле, выматывать. Возможно, в поздних раундах он сможет закончить бой досрочно. Мне не нравится подбородок Оливейры. Может быть, Ислам даже сможет нокаутировать его. Но Чарльз все равно сильный парень, он побил хороших бойцов. Может быть и он сможет донести удар и нокаутировать Ислама. Это ММА, может прилететь лаки-панч и все закончится".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.