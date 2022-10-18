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Сегодня, 15:03

Оливейра — Махачев: впервые в истории UFC встретятся бойцы с сериями из 10 побед

Давид Хачатрян
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Предстоящий турнир UFC 280 станет первым в истории, когда в чемпионском поединке встретятся бойцы с победной серией из 10 и более боев, сообщает ирландский аналитик Эндрю Хикки.

Ислам Махачев идет на серии из 10 побед, а Чарльз Оливейра — на серии из 11 побед.

Только 14 бойцов достигали победной серии из 10 и более боев. В их числе: Джон Джонс (17), Андерсон Сильва (16), Камару Усман (15), Жорж Сен-Пьер (13), Деметриус Джонсон (13), Хабиб Нурмагомедов (13), Макс Холлоуэй (13), Аманда Нуньес (12), Тони Фергюсон (12), Александр Волкановски (12), Ройс Грейси (11), Леон Эдвардс (10).

При этом недавно на UFC 278 состоялся бой Усмана и Эдвардса, однако к этому поединку британец шел на серии из 9 побед.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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