Бой Мустафаева на UFC 280 под вопросом. Снялся его второй соперник

Поединок 34-летнего российского легковеса Магомеда Мустафаева (14-3) на турнире UFC 280 находится под вопросом.

Изначально Мустафаев должен был подраться с 28-летним Джейми Малларки (15-5), однако австралиец получил травму и выбыл из поединка. Затем россиянину дали в соперники японского бойца Ямато Нишикава (21-3), который до этого ни разу не дрался в UFC. Однако, по данным Red Corner MMA и журналиста ТАСС Игоря Лазорина, Нишикава не сможет выступить на UFC 280, потому что у него контракт с другой лигой.

Неизвестно, состоится ли бой Мустафаева на UFC 280. Возможно, матчмейкеры лиги успеют найти замену. Мустафаев должен был подраться в предварительном карде турнира.

В последнем поединке Мустафаев проиграл Брэду Ридделлу (10-3) раздельным решением судей на UFC Fight Night 168. Турнир состоялся 23 февраля 2020 года в Окленде, Новая Зеландия.