Арман Царукян: «Волкановски даст тяжелый бой Махачеву»

Топ-боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился прогнозом на бой Ислама Махачева и Александра Волкановски.

«Ислам сильно вырос, у него стало больше опыта. Думаю, Волкановски даст ему тяжелый бой, потому что Волкановски знает и борьбу и ударку, дышит, у него много опыта, он жесткий. Очень большой вызов для Ислама, но думаю, он все равно выиграет», — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «Red Corner».

17 декабря Царукян подерется с Дамиром Исмагуловым на турнире UFC Vegas 66.