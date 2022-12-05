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Сегодня, 18:08

Арман Царукян: «Волкановски даст тяжелый бой Махачеву»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топ-боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился прогнозом на бой Ислама Махачева и Александра Волкановски.

«Ислам сильно вырос, у него стало больше опыта. Думаю, Волкановски даст ему тяжелый бой, потому что Волкановски знает и борьбу и ударку, дышит, у него много опыта, он жесткий. Очень большой вызов для Ислама, но думаю, он все равно выиграет», — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «Red Corner».

17 декабря Царукян подерется с Дамиром Исмагуловым на турнире UFC Vegas 66.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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