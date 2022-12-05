Арман Царукян: «Бой с Исмагуловым будет для меня легче, чем с Гамротом»

Топ-боец легкого веса UFC Арман Царукян в интервью Youtube-каналу «Red Corner» поделился ожиданиями от предстоящего боя с Дамиром Исмагуловым.

— Я думаю, я выиграл бой против Гамрота. Гамрот — хороший боец, любит бороться. Дамир совсем другой, он любит ударку. Думаю, бой с ним будет легче для меня, чем с Гамротом, потому что Гамрот борец.

— Главный урок, который ты извлек из боя с Гамротом?

— Мне нужно работать над кардио, над моей защитой от борьбы. С моего первого боя в UFC я не работал над защитой от борьбы. Сейчас я работаю над ней, над защитой от вольной борьбы, изучаю ее. Я должен понимать борьбу со всех сторон. После боя с Гамротом я больше всего работаю именно над вольной борьбой. Я был в США пять месяцев и не работал там над ней, потому что со мной не было тренера по борьбе. Когда я вернулся в Россию, я стал много бороться, и сейчас здесь [в Таиланде] мой тренер [по борьбе] со мной.. Мы много работаем, и я понял, что должен бороться больше, чем раньше.

Поединок Царукяна и Исмагулова пройдет 17 декабря на UFC Vegas 66.