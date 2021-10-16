Андрей Орловский: «Заработал десять тысяч долларов, когда ставил на Леснара против Мира»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал о своей привычке ставить на андердогов.

— Вы когда-то ставили на победу Брока Леснара, когда он победил Фрэнка Мира. Сколько выиграли?

— Десятку (десять тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). Я периодически ставлю на андердогов. Но больше всего я заработал на Холли Холм — Ронда Раузи. 9,5 был коэффициент на Холм. Поставил 500 долларов, выиграл 4,5 тысячи. Была история с корешком моим, он был в Нью-Йорке, там какие-то буки русские были. Я говорю, давай, я с тобой иду на эту ставку. Он такой: «Хорошо, ставим». Выигрыш был 45?000 долларов, но денег я не увидел. Он сказал, что забыл поставить.

В ночь на 17 октября Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40.