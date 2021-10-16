Макгрегор и Моуринью встретились в Риме. Фото

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью встретился с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в Риме. Они обменялись подарками — португальский специалист преподнес футболку команды, а ирландский боец угостил тренера виски.

«Да, это он, великий Конор Макгрегор. Он находится в Риме. Было приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и подарить самую красивую футболку в городе. Он сотворил чудо, Конору невозможно отказать, пришлось попробовать виски. Легенда», — написал Моуринью в Instagram.

Напомним, что Макгрегор восстанавливается после перелома лодыжки, полученного в бою против американца Дастина Порье.

«Рома» занимает четвертое место в таблице серии А. Команда в 8-м туре чемпионата Италии сыграет с «Ювентусом».