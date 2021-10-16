Андрей Орловский - о болевом приеме в бою с Сильвией: «Это была моя коронка еще из самбо»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью «СЭ» вспомнил, как завоевал пояс в феврале 2005 года, победив Тима Сильвию болевым на ахилл.

— В истории UFC было только два человека, кто выиграл титульный бой болевым на ногу, — это Фрэнк Шэмрок и Андрей Орловский. Помните эту болячку на ахилл с Тимом Сильвией?

— Это один из моих коронных болевых на ногу еще из самбо. Я постоянно сидел на этом болевом. Ничего удивительного поэтому. Просто ухватил хорошо, ступня у него широкая была, прихватывать было нормально, особо не напрягался. А был в классе [по БЖЖ] в Чикаго гуттаперчевый мальчик, как же его звали… Карлос, по-моему, мексиканец. Я уже ему и выгибал так, ступня прямо вот так, но ни фига. Правда, он легковес был, растянутый хорошо. Ему ни разу не сделал в жизни.

— Вы этот болевой все еще тренируете?

— Постоянно делаю. Последний раз, знаете, кому я ее сделал… Джуниору Дос Сантосу. Он, правда, задушил меня два раза (смеется), а ему болевой на ахилл сделал и на колено. Причем он меня задушил интересно, как-то постоянно подседал… Потом он мне объяснил, интересная [техника удушающего]. Я в ноги проходил, он меня придушил. Я ни влево ни вправо не могу рыпнуться, два раза меня задушил.

В ночь на 17 октября Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40.