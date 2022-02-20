Андрей Корешков продлил контракт с Bellator: «Я получил невероятно выгодные условия»

Российский полусредневес Андрей Корешков в интервью «СЭ» после победы над Ченси Ренкаунтри рассказал, что продлил контракт с Bellator на невероятно выгодных условиях и дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать его переход в UFC.

«Сразу скажу, что контракт я уже продлил, — сказал Корешков «СЭ». — Еще до боя поступило очень хорошее предложение, от которого я не смог отказаться. Все в комментариях писали, ожидали, что я [окажусь] в UFC, но нет смысла туда подписываться за те условия, которые они предлагают. Это бред. Я здесь [в Bellator] уже десять лет выступаю, и я получил выгодные условия — невероятно выгодные условия. Поэтому бессмысленно думать о каких-то других организациях. Никто столько не предложит».

«Андрея Корешкова не увидим в UFC? Не знаю. В ближайшее время точно нет».

Андрей Корешков победил бывшего бойца UFC Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274, который проходил в ночь на 20 февраля в США. Поединок закончился на 38-й секунде первого раунда. Корешков нанес удар ногой с разворота в корпус соперника.

Теперь на счету Корешкова 25 побед и 4 поражения.