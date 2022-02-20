«Борьба Ярослава зарешает». Корешков дал прогноз на бой между Амосовым и Пейджем

Российский боец ММА Андрей Корешков дал прогноз на титульный бой Bellator между действующим чемпионом украинцем Ярославым Амосовым и британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

«Борьба Ярослава, конечно, зарешает, потому что он очень хорошо борется, и если он сможет сблизиться, найти свою дистанцию и перевести Пейджа, то я думаю, что он без вариантов победит, — сказал Корешков в интервью «СЭ». — Но есть такой момент, что Пейдж очень неудобный и быстрый боец, у него хорошее чувство дистанции, он высокий с длинными руками, поэтому сделать это будет очень проблематично. Если Ярослав подберет нужную дистанцию, если у него будет получаться входить в борьбу, то он выиграет без проблем. Но если Пейдж не даст ему этого сделать, то тогда, возможно, могут возникнуть у него проблемы. Потому что в стойке его уровень оппозиции намного выше, чем у всех остальных».

На турнире Bellator 274, который проходил в ночь на 20 февраля в США, Корешков нокаутом в первом раунде выиграл у экс-бойца UFC Ченса Ренкаунтри.

Амосов и Пейдж возглавят турнир Bellator, который пройдет 13 мая в Лондоне. На счету Амосова 26 побед и 0 поражений, у Пейджа — 20 побед и 1 поражение.