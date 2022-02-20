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Сегодня, 10:15

Экс-боец UFC Чад Мендес с победы нокаутом дебютировал в кулачной лиге Bare Knuckle FC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Чад Мендес.
Фото Instagram

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе американец Чад Мендес успешно дебютировал в кулачной лиге Bare Knuckle FC на сегодняшнем турнире KnuckleMania 2 поединком против Джошуа Альвареса. Ивент проходил в ночь на 20 февраля в Голливуде.

В ходе противостояния Мендес четырежды отправил профессионального боксера Альвареса в нокдаун, вынудив рефери остановить бой в начале четвертого раунда и зафиксировав технический нокаут.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в декабре 2018 года на UFC 232, Мендес техническим нокаутом уступил действующему чемпиону UFC в полулегком весе Алексу Волкановски. Всего на счету Мендеса в ММА 18 побед и 5 поражений.

UFC
ММА
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