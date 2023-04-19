Андерсон Сильва назвал возможного соперника для своего последнего боя в MMA

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) подтвердил, что его последний бой в MMA состоится в Японии.

«Я планирую провести свой последний бой по MMA в Японии, потому что я начал свой путь именно там. Уверяю, мой последний бой состоится в Японии. Сейчас неизвестно, кто может стать моим соперником. Возможно, Хаято Сакураи. Это хороший вариант. Посмотрим, что будет дальше», — сказал «Паук» в интервью Fight Hub TV.

Сильва в прошлом бою проиграл Джейку Полу (6-1) по правилам бокса единогласным решением судей. Бой состоялся 29 октября 2022-го на «Хила Ривер Арене» в Глендейле, США.