Бывший соперник Харитонова подавился перед боем в США

Американский боец MMA Джоуи Бельтран подавился за завтраком в преддверии поединка на голых кулаках BKFC против боксера Фрэнка Тейта, информирует bloodyelbow.com. Инцидент произошел в одном из ресторанов во время завтрака, когда тренер бойца показал ему смешное видео на телефоне.

40-летний боец начал смеяться и подавился. В панике он встал со своего места, не имея возможности дышать. Спас спортсмена основатель и президент чемпионата Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман, который быстро подскочил к Бельтрану и сделал ему прием Геймлиха (процедура первой помощи, используемая для устранения закупорки верхних дыхательных путей посторонними предметами).

«Среди всех людей именно босс подбежал и сделал прием Геймлиха. Несколько толчков и я все выплюнул. Я был в порядке. Поэтому, вопреки мнению, Дэвид Фельдман заботится о нас, бойцах», — сказал Бельтран после ицидента.

Сам Фельдман также прокомментировал ситуацию.

«Мы просто сидели там, я разговаривал с одним из своих ребят. Он показал мне на Бельтрана, сказав: «Твое главное событие подавилось». Я, мол, о чем ты говоришь? Потом повернулся назад и подумал: «Какого черта!». Он действительно подавился. Он пытался откашляться но не произносил ни звука, он начал менять цвет».

Бельтран принял участие в бою, но в итоге проиграл Фейту нокаутом в первом раунде. Поединок прошел сегодня ночью в Форт-Лодердейл (Флорида, США).

Добавим, что в своем последнем бою в ММА в 2018 году Бельтран дрался с россиянином Сергеем Харитоновым. Поединок в рамках RCC завершился победой россиянина единогласным решением судей.