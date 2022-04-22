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Сегодня, 03:09

Дана Уайт пошутил по поводу избиения Тайсоном пассажира самолета

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт поддержал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. На этой неделе экс-боксер напал на мужчину в самолете.

Позже представитель Тайсона объяснил, что пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался поговорить с легендарным спортсменом, а также бросил в него бутылкой. Тайсон посоветовал парню успокоиться, а затем нанес несколько ударов по лицу.

«Эй, придурки, на будущее, вот так вы выживете, когда столкнетесь с Тайсоном в самолете», — написал Уайт в Twitter, опубликовав юмористическое видео.

Майк Тайсон. Майк Тайсон избил до крови нетрезвого мужчину в самолете
Дана Уайт
Майк Тайсон
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