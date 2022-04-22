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Сегодня, 14:23

Федор Чудинов рассказал о настрое перед поединком с Абдугофуровым

Виктория Кравченко
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Российский боксер Федор Чудинов рассказал о настрое перед боем с Азизбеком Абдугофуровым.

«Я стараюсь не думать о победе или поражении. Я стараюсь думать о том, что я буду делать ради победы. Думать надо о бое, а не о результате. Надо стараться выиграть соперника, догонять его, не давать отдыхать. Меньше пропускать и больше попадать.

В любой ситуации нужно спокойствие сохранять, потому что это необходимо. Где-то можно эмоции показать, но я не актер. Мне нужно выйти и выиграть. Для этого нужно быть спокойным и подготовленным», — цитирует Чудинова РЕН ТВ.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля. Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/966381-chudinov-rasskazal-o-svoem-nastroe-pered-skhvatkoi-s-abdugofurovym
Федор Чудинов
ММА
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