7 мая во Владивостоке в рамках турнира AMC Fight Nights 101 российский боец MMA Александр Шлеменко проведет поединок против бразильца Марсио Сантоса.

Бой пройдет на «Фетисов-Арене».

36-летний Шлеменко за карьеру одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Сантоса 15 побед при пяти поражениях.

Бой будет транслироваться на сайте телеканала Матч ТВ. Начало — в 13:00 мск.

Видеотрансляция боя Александр Шлеменко — Марсио Сантос