Александр Шлеменко — Марсио Сантос, трансляция боя AMC Fight Nights 101
21:00
7 мая во Владивостоке в рамках турнира AMC Fight Nights 101 российский боец MMA Александр Шлеменко проведет поединок против бразильца Марсио Сантоса.
Бой пройдет на «Фетисов-Арене».
36-летний Шлеменко за карьеру одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Сантоса 15 побед при пяти поражениях.
Бой будет транслироваться на сайте телеканала Матч ТВ. Начало — в 13:00 мск.
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