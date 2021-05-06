Российский боец ММА Александр Шлеменко жестко раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна на пресс-конференции в преддверии поединка против Марсио Сантоса.

«Я не понимаю, почему появляются люди, которые пытаются его защищать. В первую очередь, я не хотел его запрещать. Сказал, как есть, просто обозначил, что это за человек. Для меня непонятно, когда у нас уважают человека, который получает премию «Женщина года», не являясь ей. Непонятно, как можно про таких людей говорить, про них слушать и как можно подпевать им, участвовать в челленджах. Особенно девушкам! А сильным парням, которые рядом с этими девушками, — молчать об этом? И закрывать на это свой рот? Вообще не понимаю, как так можно», — заявил Шлеменко.

«Я знаю, что здесь сильны еще какие-то понятия — особенно во Владивостоке, как и у нас в Сибири, здесь чуть другие люди, и меня это очень сильно радует, — продолжил он. — Они меня поддерживают в большей степени.

Что по нему [Моргенштерну]? По нему все понятно. Как я и говорил, он — непонятный черт для меня, который пытается развратить нашу молодежь, который пытается залезть в наши традиции. Я говорю, как сильный человек, еще раз. Нас, сильных людей, всегда пытаются сказать: «Вы помолчите, вы будьте поскромнее, вы же сильные! Вам нельзя никого трогать, вам нельзя ни на кого смотреть, а то он, не дай Бог, упадет, голову расшибет, а вас за это посадят! Вы же сильные, вы тренируетесь, потому должны подбирать слова!»

А я хочу сказать, что мы, как сильные, подбирать слова не должны! Мы должны диктовать условия, и когда к нам лезут слабые, которые пытаются сломать наши традиции, развратить нашу молодежь детей, убить наших детей, мы не должны молчать как олени, а брать и делать свое! Просто надо искоренять эту грязь из нашей жизни!», — заключил Шлеменко.

Шлеменко сразится с Сантосом в главном событии AMC Fight Nights 101, который пройдет 7 мая во Владивостоке. На счету 36-летнего Александра 59 побед, 13 поражений и 1 несостоявшийся поединок.

(Ислам Бабаджанов)