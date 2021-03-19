Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб вдохновил миллиарды людей по всему миру»
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал окончательное решение своего клиента завершить карьеру.
«Поздравления моему брату Хабибу с потрясающей карьерой. Ты вдохновил миллиарды людей по всему миру, многим ты изменил жизнь.
Я хочу поблагодарить крестного отца ММА и старшего брата Дану Уайта — без тебя все это было бы невозможно.
Это лучшее, что я видел во взаимоотношениях между Хабибом и Даной. Никогда не видел таких отношений между бойцом и промоутером.
Они никогда не ссорились, никогда не жаловались друг на друга. Ничего кроме высококлассных отношений между ними.
Мне немного грустно, что мой брат уходит из спорта, но орел всегда будет парить в небе. Величайший боец на планете. Твое наследие продолжается.
Последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить матчмейкеров UFC Джо Сильву и Шона Шелби за то, что поверили в него», — написал Абдель-Азиз в Instagram.
Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гэтжи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.
19 марта глава UFC Дана Уайт подтвердил, что россиянин не изменит свое решение.
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