Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб вдохновил миллиарды людей по всему миру»

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал окончательное решение своего клиента завершить карьеру.

«Поздравления моему брату Хабибу с потрясающей карьерой. Ты вдохновил миллиарды людей по всему миру, многим ты изменил жизнь.

Я хочу поблагодарить крестного отца ММА и старшего брата Дану Уайта — без тебя все это было бы невозможно.

Это лучшее, что я видел во взаимоотношениях между Хабибом и Даной. Никогда не видел таких отношений между бойцом и промоутером.

Они никогда не ссорились, никогда не жаловались друг на друга. Ничего кроме высококлассных отношений между ними.

Мне немного грустно, что мой брат уходит из спорта, но орел всегда будет парить в небе. Величайший боец на планете. Твое наследие продолжается.

Последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить матчмейкеров UFC Джо Сильву и Шона Шелби за то, что поверили в него», — написал Абдель-Азиз в Instagram.

Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гэтжи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

19 марта глава UFC Дана Уайт подтвердил, что россиянин не изменит свое решение.