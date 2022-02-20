Ветеран российских ММА Александр Шлеменко прокомментировал победу своего ученика Андрея Корешкова нокаутом над американцем Ченсом Ренкаунтри. Шлеменко поблагодарил своего прошлого оппонента Артура Гусейнова за то, что, благодаря ему Корешкову удалось наработать удары ногой с разворота в область корпуса.

«Это была заготовка, которая сработала, — сказал Шлеменко «СЭ». — Спасибо Артуру Гусейнову. Мы работали с Андреем, готовились под Гусейнова, который любит бить вертушки. Андрей наносил эти удары, чтобы я защищался. Андрей эти удары хорошо наработал за этот момент, когда я готовился к Гусейнову. Ему приходилось много наносить эти удары для того, чтобы пытаться мне нагрузить, как это делает Артур. И он [Корешков] повторил этот удар как одна из коронок, и когда ему поставили соперника, вдобавок еще и левшу... То есть вы представьте, что он до этого работал со мной примерно месяц, нанося эти вертушки по корпусу мне — левше. И здесь он просто взял и кинул этот удар. Левша для него был очень удобен. Он нарабатывал этот удар, готовя меня к Артуру Гусейнову. Вот так. Спасибо Артуру и Дагестану».

На турнире Bellator 274, который проходил в ночь на 20 февраля в США, Корешков нокаутом в первом раунде выиграл у экс-бойца UFC Ченса Ренкаунтри. Поединок закончился на 38-й секунде первого раунда, когда Корешков нанес удар ногой с разворота в корпус соперника.

Что касается карьеры Шлеменко, то экс-чемпион Bellator в среднем весе 1-го апреля в Сочи сразится за пояс лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, встретившись с чемпионом среднего дивизиона Фаридуном Одиловым.