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«Надоели». Шлеменко после победы Корешкова над Ренкаунтри раскритиковал скучных борцов

Шлеменко после победы Корешкова над Ренкаунтри высказался о скучных борцах
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко прокомментировал шутку с учеником Андреем Корешковым про борьбу.

После победы Корешкова над бывшим бойцом UFC Ченсом Ренкаунтри между ним и Шлеменко состоялся шуточный разговор:

Шлеменко: А где борьба, Андрей?

Корешков: А борьбу нам не надо...



«Вы, наверное, смотрели бой двух борцов (Логана Сторли и Неймана Грейси. Сторли победил решением судей — Прим. «СЭ»), если вам, конечно, хватило сил досмотреть главное событие вечера, — сказал Шлеменко «СЭ». — Люди там выли, свистели, и что это было? Согласитесь, на это было невозможно смотреть? Я сам хотел посмотреть этот бой, но досмотреть его было невозможно.

«Мне просто надоели все со своей борьбой за мою, — продолжил Шлеменко. — Я уже начал к этому проще относиться. И Андрею все надоели за его жизнь с этой борьбой. Поэтому такой был, такая шутка была. Тем более он дрался с базовым борцом (имеет в виду Ченса Ренкаунтри — Прим. «СЭ»)».

Корешков нокаутировал Ренкаунтри ударом с разворота ногой в корпус в первом раунде. Бойцы сразились на турнире Bellator 274, который проходил в ночь на 20 февраля в США.

Александр Шлеменко
ММА
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