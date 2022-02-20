Корешков сломал Ренкаунтри четыре ребра ударом с разворота ногой

Российский полусредневес Андрей Корешков сломал Ченсу Ренкаунтри четыре ребра. Об этом Корешков сообщил в интервью «СЭ» после победы над ним.

«Бил в область печени, но попал в ребра, так он начал сближаться со мной, удар получился очень сильный, — сказал Корешков «СЭ». — Глава Атлетической комиссии к нам подошел после боя и сказал, что вроде четыре ребра сломал. Не знаю».

«Я на рефери посмотрел, и он сказал: «Keep going». То есть: «Продолжай». И я такой: Ну ладно, и затем начал добивать. Хотя я уже видел, что ему очень больно. Он был в нокауте, но рефери сказал, чтобы я продолжил».

Корешков и Ренкаунтри сразились на турнире Bellator 274, который проходил в ночь на 20 февраля в США. Поединок закончился на 38-й секунде первого раунда, когда Корешков нанес удар ногой с разворота в корпус соперника.