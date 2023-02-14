Волкановски намекнул на жульничество со стороны Махачева перед их боем на UFC 284

Австралиец Алекс Волкановски намекнул на жульничество со стороны россиянина Ислама Махачева перед их боем на UFC 284 в Перте (Австралия).

По словам чемпиона UFC в полулегком весе, в октагоне Махачев весил на 10 кг больше установленного лимита легкой весовой категории (70 кг).

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — цитирует Волкановски MMA News.

Ранее российского чемпиона UFC в легком весе обвинял в мошенничестве его бывший оппонент новозеландец Дэн Хукер.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.