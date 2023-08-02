Адесанья признался, что был неправ, оскорбляя Роберта Уиттакера

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что совершил ошибку, когда усомнился в том, что Роберт Уиттакер (24-7) — настоящий новозеландец.

«Забавно, но кто-то обратил мое внимание на то, что я сделал то же самое с Робом, — сказал Адесанья в эфире The Halfcast Podcast. — Я подумал: «Черт, они правы». Но знаете что? Я был неправ. Я это признаю. Я понял, что неправильно было говорить ему: «Не, ты не чертов настоящий киви, потому что ты живешь в Австралии». Это глупо.

Я могу признать, что был неправ. Я ошибался. Так что я никогда больше не скажу Робу такого, потому что кто я такой, чтобы пытаться отнять у него его наследие? Это чертовски глупо. Я даже не родился здесь, но утверждаю, что я отсюда родом, потому что здесь мое боевое наследие. Было очень глупо и неправильно говорить это Робу. Я не должен был этого делать — но всему учишься».

Ранее Дрикус дю Плесси (20-2) раскритиковал Адесанью за то, что он называет себя африканцем, хотя уехал из континента в детстве и теперь живет в Австралии.