Мишель Перейра исключен из рейтинга полусреднего веса UFC

29-летний бразильский боец UFC Мишель Перейра (28-11) был исключен из рейтинга полусреднего веса и переведен в средний дивизион после того, как провалил взвешивание перед поединком со Стивеном Томпсоном (17-6) на UFC 291. Об этом сообщил журналист Джон Морган в Twitter.

Томпсон должен был подраться с Перейрой на UFC 291, однако бразилец не уложился в весовую категорию, а Томпсон отказался драться с промежуточном весе. В итоге поединок был отменен.

Перейра идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Сантьяго Понциниббио (29-6) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 21 мая 2022-го на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.