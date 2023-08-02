Нейт Диас назвал бойца, против которого должен подраться Конор

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) должен провести бой против Джастина Гейджи (25-4).

«Чендлер — хороший парень, но он не выиграет у Конора. Я вообще не думаю, что они будут драться, — сказал Диас в интервью All Out Fighting. — Я думаю, что Конор и Гейджи должны подраться. Думаю, это будет здорово, но Гейджи сейчас может вести себя так, будто он слишком крут или что-то в этом роде, но это лишь покажет, насколько он кретин».

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.