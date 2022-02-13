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Сегодня, 08:56

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Иван Торопцев
Корреспондент
Исраэль Адесанья (справа) против Роберта Уиттакера.
Фото UFC

Нигерийский боец Исраэль Адесанья победил новозеландца Роберта Уиттакера в главном поединке турнира UFC 271.

Адесанья выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

На счету 32-летнего Адесаньи 22 победы и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Уиттакера 23 победы и 6 поражений.

Адесанья провел второй бой в карьере против Уиттакера. Первый состоялся 6 октября 2019 года, тогда нигериец победил нокаутом во втором раунде.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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