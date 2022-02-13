Тай Туйваса: «Я молод и я вступаю во владение. Дайте мне кого угодно»

Туйваса прокомментировал свою победу над Льюисом на UFC 271 в Хьюстоне

Австралийский тяжеловес UFC Тай Туйваса поделился эмоциями после победы над американцем Дерриком Льюисом.

«Деррик — король нокаутов, мое уважение, но как я и говорил — я молод и я вступаю во владение. Клинч? Мой имя Тай, как муай тай, понимаете? Я люблю выбрасывать локти, я люблю ронять людей. Что дальше? Кто угодно, где угодно», — сказал Туйваса в октагон-интервью после боя.

Туйваса нокаутировал Льюис во 2-м раунде поединка на UFC 271 в Хьюстоне.