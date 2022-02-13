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Сегодня, 09:28

Исраэль Адесанья: «Отдаю должное тренерам Уиттакера по боксу, но чемп — я»

Адесанья прокомментировал победу над Уиттакером и четвертую защиту титула чемпиона UFC в среднем весе
Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился эмоциями после победы над Робертом Уиттакером.

«Я знал, что он выдаст сегодня все, что у него есть. Потому что в прошлый раз я забрал у него все и сегодня ему было нечего терять. Я чемп. Если хочешь забрать [пояс] - приди и забери. Проблемы с правой рукой? Нет, это просто моя стойка. Плюс, я пожимал эту руку, чтобы и отвлекать его, сбивать его джеб. Он провел большую работу над своим боксом, я пытался отбить ему ногу, и когда отбил, он стал действовать оборонительнее. Отдаю должное его тренерам по боксу.

Борьба? Я ожидал, что он применит наработки Блаховича, но моя защита от борьбы отменна, он не смог перевести меня. Что дальше? Я главный пес во дворе, теперь появился новый пес — Джаред Каннонье. Я готов подраться с ним в июне», — сказал Адесанья в октагон-интервью после боя.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.

Исраэль Адесанья
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Адесанья победил Уиттакера единогласным решением и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Роберт Уиттакер: «Удивлен решением судей. Считаю, я сделал достаточно для победы»
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